В Уральский окружной военный суд поступило дело троих членов тюменской "банды ФСБ"

В Уральский окружной военный суд поступило дело троих членов тюменской "банды ФСБ", прапорщика Евгений Гладких, тренера по самбо Александра Кобылина и безработного тюменеца Сергея Синякова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, преступникам вменяют больше десяти убийств, совершенных в 2008 – декабре 2016 гг. Обвинения в разбое, похищении и убийствах трудовых мигрантов из Средней Азии и хулиганстве предъявлены шести людям. Трое из них — лейтенант Алексей Коротков, прапорщик Евгений Гладких и умерший во время следствия капитан Владимир Гилев — в момент возбуждения уголовного дела были действующими сотрудниками тюменского управления ФСБ. Еще один обвиняемый, находящийся в розыске Сергей Зазуля, служил оперативником в управлении МВД. Также по делу проходят бывший сотрудник ФСБ, в последнее время – тренер по самбо Александр Кобылин и безработный тюменец Сергей Синяков, который покинул службу в 2009.

Дело Гладких, Кобылина и Синякова рассмотрит судья Константин Абасов. Материалы поступили в суд 8 апреля. Дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, ранее один из членов банды, экс-лейтенант ФСБ Алексей Коротков, получил за участие в преступлениях 24 года "строгача". Подробнее о том, чем именно "прославилась" банда чекистов, в этом материале.

Алексей Коротков обращается к суду с последним словом