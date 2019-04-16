В Иркутске пьяного водителя поймали за рулем школьного автобуса

В Иркутскской области полицейские остановили школьный автобус, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Инцидент произошел 15 апреля днем в районе поселка Маркова, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

Освидетельствование показало, что норма содержания алкоголя в организме мужчины превышает допустимую норму более чем 5 раз.

В автобусе находилось больше десяти школьников. На водителя составлен административный протокол.

В марте ДТП со школьным автобусом произошло в Тульской области. Дети ехали на муниципальном автобусе с лыжных соревнований. Автобус столкнулся с ехавшим следом легковым автомобилем. В результате автобус съехал в кювет. Восемь детей были госпитализированы.