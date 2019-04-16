16 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

"Средняя собираемость 32%". Свердловские "мусорные" операторы начнут работу с должниками с середины года

В Свердловской области средняя собираемость платы за вывоз твердых коммунальных отходов составляет 30-32%. В связи с этим "мусорные" региональные операторы начнут подавать иски по должникам с середины 2019 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным Смирнова, они понимали, на что идут, однако, за первый квартал собираемость у некоторых региональных операторов выше, чем ожидалось.

"Региональные операторы заранее имели "подушку безопасности" в виде банков и другой финансовой поддержки. Мы ожидаем, что в течение года выйдем на более 50% собираемости в среднем. По итогам первого квартала будет проведена работа с юридическими лицами, а потом и с физическими. Надеемся, что сознательность и претензионная работа сделают своё дело. Отмечу, что Свердловская область не попала в список регионов-неплательщиков. Не стоит нас также сравнивать и с другими регионами, где "мусорная реформа" стартовала раньше", - заявил Смирнов.

Он также добавил, что банкротство региональных операторов из-за неплатежей региону не грозит, у всех трёх предприятий открыты кредитные линии на выпадающие доходы, которые будут закрыты после взыскания задолженности с уральцев. Взыскивать будут с процентами, а кредиты за счет этих средств будут погашены.

Что же касается сборов по зонам, то ТБО "Экосервис" (Западная зону с центром в Первоуральске) - 51%, у ЕМУП "Спецавтобаза" (Восточная зона с центром в Екатеринбурге) - 47%, а "Рифей" (Северная административно-производственная зона с центром в Нижнем Тагиле) - 23%.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам.

Добавим, что Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.

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"Средняя собираемость 32%". Свердловские "мусорные" операторы начнут работу с должниками с середины года

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Теги: свердловская область, вывоз мусора, тбо, мусорные операторы, собираемость



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