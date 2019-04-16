В Курганской области три с половиной сотни человек объявлены в розыск за неуплату алиментов

В Курганской области по итогам первого квартала этого года объявлены в розыск за неуплату алиментов 356 человек.

На исполнении в управлении ФССП региона находилось более 9 тыс. исполнительных производств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В пользу несовершеннолетних взыскано более 17 млн руб. по итогам исполнения 1,5 тыс. производств.

Также за уклонение от уплаты алиментов в отношении 206 граждан проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности, 195 родителей ждет уголовная ответственность.