В Воронежском правительстве обсуждали нюансы применения законодательства о госзакупках

На традиционном оперативном совещании правительстве Воронежской области накануне обсуждали аспекты ограничения участия в государственных закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг. Рассматривали и предложения по поправкам к федеральному закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые позволят упростить жизнь добросовестным поставщикам, передает корреспондент Накануне.RU.

ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривает ряд мер, направленных на выявление недобросовестных поставщиков и пресечение их деятельности, в частности реестр недобросовестных поставщиков – так называемый «черный список» лиц с отрицательной деловой репутацией, уклонившихся от заключения контрактов, а также тех поставщиков и подрядчиков, контракты с которыми расторгнуты по решению суда или в связи с односторонним отказом, вызванным существенным нарушением условий договора. Сведения содержатся в реестре два года, на этот срок компании лишаются возможности участия в государственных и муниципальных закупках. Кроме того, внесенные в реестр недобросовестных поставщиков компании лишаются денежных средств, направленных в качестве обеспечения заявок на участие в торгах и обеспечения исполнения контракта, суммы по которым, как правило, составляют до 30% от начальной цены контракта.

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области Денис Чушкин проинформировал главу региона - Александра Гусева, который председательствовал на заседании, и участников совещания о том, что на сегодняшний день реестр содержит более двенадцати тысяч записей о недобросовестных поставщиках, из которых 304 – по поставщикам, зарегистрированным на территории Воронежской области. С 2006 года региональным управлением ФАС России в реестр была включена 941 запись о недобросовестных хозяйствующих субъектах. В 2018 году управлением было рассмотрено 396 обращений о включении поставщика в «черный список».

Денис Чушкин отметил, что действия недобросовестных поставщиков особенно опасны при осуществлении социально важных закупок. В 2018 году сразу несколько компаний не исполнили контракты на поставку продуктов питания в социальные учреждения регионы: детские сады, больницы, дома престарелых и инвалидов. Были сорваны поставки медицинских изделий и печного топлива (угля). Помимо включения виновных в реестр недобросовестных поставщиков, управление ФАС России по Воронежской области намерено дополнительно штрафовать директоров таких компаний за нарушение сроков заключения контрактов. Также ведомство проверит факты односторонних расторжений договоров, которые после превратились в расторжения по соглашению сторон. В случае расторжения контракта по соглашению сторон поставщика не заносят в реестр недобросовестных, он остается безнаказанным и может продолжать участие в конкурсах.

Руководитель управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок области Евгений Гончаров выступил на совещании с докладом, касающимся защиты государственных заказчиков от недобросовестных поставщиков. Одним из инструментов является максимально детализированный, в том числе в части ответственности сторон, государственный или муниципальный контракт. В частности, в рамках актуальной для региона борьбы с фальсификатом был разработан и внедрен типовой проект госконтракта, предусматривающий применение штрафных санкций к поставщику и одностороннее расторжение контрактов за поставку некачественной продукции, возмещение поставщиком затрат на проведение независимой экспертизы в случае подтверждения наличия фальсифицированного товара и ряд других мер.

Одним из значимых механизмов, позволяющих снизить риски поставок фальсифицированной продукции и повысить добросовестность исполнения контрактов, является также проведение закупок отдельных групп продуктов питания (молочная, колбасная и мясная продукция) посредством конкурсов с ограниченным участием. При этом стратегическим вектором развития закупочной деятельности в регионе является интенсивное привлечение региональных производителей продукции. С одной стороны, это обеспечивает высокий уровень конкуренции в закупках, с другой – гарантирует качество поставляемых товаров. В прошлом году встречи с предпринимателями состоялись в 21 муниципальном районе, и в итоге в сферу госзакупок удалось привлечь 55 новых предприятий, 32 из них стали победителями торгов и заключили контракты.

Говоря о поправках в федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», большое внимание участники совещания уделили созданию реестра добросовестных поставщиков, «белого списка» в противовес «черному», включение в который даст надежным компаниям некоторые преференции и мотивацию продолжать работать добросовестно. Обсуждалась перспектива продления срока, на который возможно заключить контракт, и другие послабления для поставщиков товаров, работ и услуг, желающих работать в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

"Нужно тщательно изучить состав поправок и не уйти в другую сторону в упрощении процедуры закупок, не усугубить ситуацию с конкурентной борьбой и в конечном итоге не проиграть по затратам. Предлагаемые поправки могут к этому привести, если пользоваться ими не совсем честно", - отметил губернатор Александр Гусев, комментируя доклады.

Губернатор попросил управление ФАС России по Воронежской области уделить особое внимание заключаемым контрактам в период внедрения и «шлифовки» поправок, проводить анализ их применения и немедленно сообщать о нарушении бюджетных интересов. Глава региона обратил внимание на опасность централизации при производстве совмещенных закупок (однотипные товары выгоднее закупить большой партией) и призвал существенно сократить число закупок без проведения полноценных торгов. Пакет документов, необходимых для ужесточения контроля за такими закупками, уже подготовлен. "Мы будем бороться с этими играми с разбивкой лотов на маленькие партии и посмотрим, как сработают изменения. Есть там околокоррупционные проявления, или это просто чье-то желание упростить себе жизнь – тем не менее, отнестись нужно очень внимательно", - подчеркнул губернатор.