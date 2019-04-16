Тарифы снижены на 14,5%, - Бурматов рассказал о работе с тарифами на мусор

В ряде регионов тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) удалось снизить на 14,5% после вмешательства Генпрокуратуры. Об этом председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил на сегодняшнем пленарном заседании. По его словам, Правительство РФ отработало "формально", поэтому Госдуме потребуется дополнительное время на исполнение протокольного поручения по факту завышения тарифов, передает корреспондент Накануне.RU

В феврале комитет по экологии заявил о нерасторопной работе Министерства природы РФ – отсутствии тарифов на мусор и нормативов накопления твердых-коммунальных отходов. Владимир Бурматов рассказал о росте тарифов на мусор в ряде регионов в 5,5 раз и предложил принять проект постановления, где на 12 страницах перечислены грехи Минприроды. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил оставить в документе только конкретные решения, и проект было решено отправить на доработку.

Сегодня Владимир Бурматов рассказал об итогах исполнения протокольного поручения Госдумы по факту завышения тарифов на мусор.

"Мы обратились в Генпрокуратуру, она качественно отработала. Прошли проверки, в ряде регионов подтвердились нарушения, и тарифы на ТКО были снижены на 14,5%. Формально отработало Правительство РФ, поэтому мы просим время для исполнения протокольного поручения, чтобы мы сделали дополнительный запрос в ФАС", - заявил депутат.

Вячеслав Володин попросил полномочного представителя Правительства в Госдуме отказаться от "отписок".