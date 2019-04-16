16 Апреля 2019
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Спорт За рубежом

В Италии вратарь установил рекорд по сейвам за матч. Ему не забили после 47 ударов

В чемпионате Италии по футболу (Серия А) вратарь установил рекорд по сейвам за матч. Это произошло в 32-м туре в игре "Аталанты" и "Эмполи" (0:0).

Встреча была важна для обеих команд: "Аталанта" сейчас борется за первое в истории попадание в Лигу чемпионов, а "Эмполи" находится на 18-й строчке в таблице и может вылететь из элитного дивизиона.

Хозяева поля - "Аталанта" - пробили 47 (!) раз за матч, 18 попыток пришлись в створ. При этом "Эмполи" ответили лишь 3 ударами.

Как пишет Матч ТВ, по системе xG (предполагаемые голы) "Аталанта" должна была выиграть со счетом 5:0. Вероятно, данный своеобразный рекорд теперь очень долго не будет побит.

Аталанта - Эмполи, система xG, матч чемпионата Италии по футболу(2019)|Фото: understat.com

Героем встречи можно смело назвать вратаря гостей Бартоломея Драговского, совершившего 17 сейвов (из 18 ударов в створ: один раз команду спас защитник). По данным "Opta", занимающейся наблюдениями с 2004 года, - это рекорд Серии А.

Бартоломей Драговский, вратарь(2019)|Фото: instagram.com/bdragowski

21-летний Драговский считается сейчас одним из самых перспективных вратарей Польши.

"Очень важный момент! Браво, команда", - написал он в инстаграме после матча.

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В Италии вратарь установил рекорд по сейвам за матч. Ему не забили после 47 ударов

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Теги: Бартоломей Драговский, вратарь, спасения, сейвы, рекорд



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