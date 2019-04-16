16 Апреля 2019
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"Тюмень водоканал" отказался снижать тариф за счёт сэкономленных средств

Концессионер в лице "Тюмень Водоканала" не собирается снижать тариф на свои коммунальные услуги для населения, несмотря на улучшение показателей эффективности работы сетей. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление прозвучало во время заседания профильной комиссии в стенах городской думы.

В частности, муниципальные депутаты, заслушав отчёт о работе организации, предложили снизить нагрузку для населения. Поводом послужила информация о многократном снижении потери воды на сетях за счёт ремонта и модернизации инфраструктуры.

На что чиновники заявили, что "снижения тарифов ожидать не стоит".

"Сэкономленные деньги пустят на новые строительные и дополнительные работы", - пояснили они.

Такую же позицию разделил и спикер комиссии Юрий Баранчук. "У нас есть ещё, что реконструировать, и объем работы увеличится", - добавил депутат.

В итоге оппозиционные народные избранники посетовали, что "практика показывает, что тарифы никогда не снижаются".

"Это мы видим последние полтора десятка лет, к сожалению у нас вот так", - возмутился либерал-демократ Мурат Тулебаев.

Отметим, что "Тюмень Водоканал" вступил в концессию в конце 2017 года. Согласно отчёту в прошлом году на ремонт и реконструкцию сетей, а также другие плановое мероприятия было потрачено почти 800 млн рублей, а в 2019 году планируется освоить ещё 1,5 млрд рублей.

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"Тюмень водоканал" отказался снижать тариф за счёт сэкономленных средств

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Теги: Тюмень водоканал, тариф, тюменская городская дума, сэкономленные средства, концессия



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