Конгресс-центр в Екатеринбурге в этом году примет Путина, Нетребко, чемпионат по боксу и КВН

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Конгресс-центр в Екатеринбурге в этом году примет Путина, Нетребко, чемпионат по боксу и КВН

Конгресс-центр в Екатеринбурге откроют оперой - 30 августа на церемонии открытия выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Организаторы обещают показать все технологические возможности нового зала, в том числе с участием сверхтехнологичного оборудования. Стоимость билетов на открытие пока не называется, но уже известно, что они будут нескольких категорий - обычный, с парковкой и "пакет специального гостя", включающий посещение VIP lounge с напитками и закусками, а также отдельный вход и парковочное место в непосредственной близости.
Читайте также:

На открытии будет задействован зал на 6 тыс. посадочных мест, VIP lounge и шесть лож "для гостей, предпочитающих приватность". Кроме того, центр предлагает 14 залов бизнес-мероприятий и столько же переговорок.

В Екатеринбургском выставочном центре Накануне.RU сообщили, что еще до официального запуска конгресс-центр примет мероприятия Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), в котором заявлено участие глав государств, правительств и отраслевых министров из 20 стран мира. Ранее сообщалось, что в числе президентов, планирующих визит на саммит, есть и глава России Владимир Путин. GMIS пройдет в июле 2019 года. До конца года центр примет игру КВН "Встреча-выпускников – 2019", Чемпионат мира по боксу среди мужчин под эгидой Международной ассоциации бокса (AIBA), концерты российских и мировых звезд, а также театральные постановки.

Конгресс-центр площадью более 40 тыс. кв. м и трансформируемым залом вместимостью 6 тыс. мест станет пятым зданием МВЦ "Екатеринбург-Экспо" и сделает его одним из ведущих конгрессно-выставочных комплексов России по параметрам вместимости, безопасности деловых мероприятий и техническому оснащению, считают в выставочном центре. Общая площадь комплекса составит 140 тыс. кв. м.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Конгресс-центр в Екатеринбурге в этом году примет Путина, Нетребко, чемпионат по боксу и КВН

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: конгресс-центр, путин, gmis, открытие, опера



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 153

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети