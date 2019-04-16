Конгресс-центр в Екатеринбурге в этом году примет Путина, Нетребко, чемпионат по боксу и КВН

Конгресс-центр в Екатеринбурге откроют оперой - 30 августа на церемонии открытия выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Организаторы обещают показать все технологические возможности нового зала, в том числе с участием сверхтехнологичного оборудования. Стоимость билетов на открытие пока не называется, но уже известно, что они будут нескольких категорий - обычный, с парковкой и "пакет специального гостя", включающий посещение VIP lounge с напитками и закусками, а также отдельный вход и парковочное место в непосредственной близости.

На открытии будет задействован зал на 6 тыс. посадочных мест, VIP lounge и шесть лож "для гостей, предпочитающих приватность". Кроме того, центр предлагает 14 залов бизнес-мероприятий и столько же переговорок.

В Екатеринбургском выставочном центре Накануне.RU сообщили, что еще до официального запуска конгресс-центр примет мероприятия Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), в котором заявлено участие глав государств, правительств и отраслевых министров из 20 стран мира. Ранее сообщалось, что в числе президентов, планирующих визит на саммит, есть и глава России Владимир Путин. GMIS пройдет в июле 2019 года. До конца года центр примет игру КВН "Встреча-выпускников – 2019", Чемпионат мира по боксу среди мужчин под эгидой Международной ассоциации бокса (AIBA), концерты российских и мировых звезд, а также театральные постановки.

Конгресс-центр площадью более 40 тыс. кв. м и трансформируемым залом вместимостью 6 тыс. мест станет пятым зданием МВЦ "Екатеринбург-Экспо" и сделает его одним из ведущих конгрессно-выставочных комплексов России по параметрам вместимости, безопасности деловых мероприятий и техническому оснащению, считают в выставочном центре. Общая площадь комплекса составит 140 тыс. кв. м.