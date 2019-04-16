16 Апреля 2019
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Депутаты Екатеринбурга собираются обновить руководство МУПов

Сегодня в ходе заседания комиссии думы Екатеринбурга по муниципальной собственности, на котором депутаты обсуждали порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий (МУПов) областной столицы, прозвучала мысль о необходимости замены действующего руководства пока ещё функционирующих МУПов.
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Идея принадлежит председателю комиссии Михаилу Вечкензину, который после заседания подтвердил своё намерение корреспонденту Накануне.RU.

"Директора, которые на этих МУПах уже десятки лет сидят и занимают должности, не занимаются развитием, - считает депутат. - Поначалу они работали, а сейчас предприятия под их руководством начали умирать. А ведь у нас МУПы должны быть честь, совесть и ударная сила муниципалитета. Ведь это городское хозяйство, его надо развивать".

Напомним, что ряд депутатов уже стали во главе муниципальных предприятий: Григорий Вихарев возглавил "Спецавтобазу", а его коллега Александр Караваев назначен первым заместителем директора "Водоканала".

карточка для голосования, голосование, депутат, гордума(2018)|Фото: Накануне.RU

На заседании речь шла о плановой реорганизации в 2018 году восьми таких предприятий. По словам заместителя начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимира Захарова, процесс завершился в отношении пяти МУПов, среди которых парк-стадион "Химмаш" (преобразован в муниципальное бюджетное учреждение, МУПы "Торговый дом "Железнодорожный" и "Уралбиомед" (стали ООО), ЕТТУ и МОАП (слились в "Гортранс") и МУП "Темп" (присоединено к МУП "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья"). Кроме того, в стадии ликвидации находится МУП "Восточное", окончательное решение по которому, как ожидается, примут в мае этого года.

Отметим, что в ближайших планах изменения вида собственности значатся МУП "Екатеринбургобщепит" (реорганизация не завершена) и МУП "Спецавтобаза", сроки акционирования которой отложены, поскольку предприятие стало региональным оператором по управлению отходами. Пока нет в списке предприятий муниципального транспорта - метрополитен и "Гортранс" остаются МУПами, так же, как и "Водоканал", имеющий важное социальное значение.

Вместе с тем федеральный законодатель неоднократно подчёркивал необходимость акционирования МУПов, считая их архаизмами в условиях рыночной конкуренции.

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Депутаты Екатеринбурга собираются обновить руководство МУПов

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Теги: МУП, депутаты, Екатеринбург



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