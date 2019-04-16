Депутаты Екатеринбурга собираются обновить руководство МУПов

Сегодня в ходе заседания комиссии думы Екатеринбурга по муниципальной собственности, на котором депутаты обсуждали порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий (МУПов) областной столицы, прозвучала мысль о необходимости замены действующего руководства пока ещё функционирующих МУПов.

Идея принадлежит председателю комиссии Михаилу Вечкензину, который после заседания подтвердил своё намерение корреспонденту Накануне.RU.

"Директора, которые на этих МУПах уже десятки лет сидят и занимают должности, не занимаются развитием, - считает депутат. - Поначалу они работали, а сейчас предприятия под их руководством начали умирать. А ведь у нас МУПы должны быть честь, совесть и ударная сила муниципалитета. Ведь это городское хозяйство, его надо развивать".

Напомним, что ряд депутатов уже стали во главе муниципальных предприятий: Григорий Вихарев возглавил "Спецавтобазу", а его коллега Александр Караваев назначен первым заместителем директора "Водоканала".

На заседании речь шла о плановой реорганизации в 2018 году восьми таких предприятий. По словам заместителя начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимира Захарова, процесс завершился в отношении пяти МУПов, среди которых парк-стадион "Химмаш" (преобразован в муниципальное бюджетное учреждение, МУПы "Торговый дом "Железнодорожный" и "Уралбиомед" (стали ООО), ЕТТУ и МОАП (слились в "Гортранс") и МУП "Темп" (присоединено к МУП "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья"). Кроме того, в стадии ликвидации находится МУП "Восточное", окончательное решение по которому, как ожидается, примут в мае этого года.

Отметим, что в ближайших планах изменения вида собственности значатся МУП "Екатеринбургобщепит" (реорганизация не завершена) и МУП "Спецавтобаза", сроки акционирования которой отложены, поскольку предприятие стало региональным оператором по управлению отходами. Пока нет в списке предприятий муниципального транспорта - метрополитен и "Гортранс" остаются МУПами, так же, как и "Водоканал", имеющий важное социальное значение.

Вместе с тем федеральный законодатель неоднократно подчёркивал необходимость акционирования МУПов, считая их архаизмами в условиях рыночной конкуренции.