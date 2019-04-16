Оргкомитет "Победа" провел воронежский губернатор Александр Гусев

В Воронеже прошло заседание областного организационного комитета «Победа», передает корреспондент Накануне.RU. Основой вопрос был о ходе подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Заседание прошло под председательством губернатора Александра Гусева. О ходе подготовки празднования в Воронеже докладывал глава города Вадим Кстенин. Главными мероприятиями Дня Победы в Воронеже станут Всероссийская «Вахта памяти», акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», военный парад с участием боевой техники, возложение венков ко всем братским могилам и воинским захоронениям, разноплановые развлекательные и интерактивные программы. Завершится День Победы праздничным салютом с дамбы Чернавского моста.

Губернатор обратил внимание на ряд организационных моментов при проведении «Бессмертного полка»: "Давайте подумаем, как создать более комфортные условия для людей в том месте, где участники акции будут ожидать начала мероприятия".

Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков сообщил, что медицинское обслуживание ветеранов в регионе организовано в условиях трехуровневой модели. Созданы условия для осмотров на дому нетранспортабельных и маломобильных пациентов выездными бригадами специалистов с проведением лабораторных и функциональных обследований, в том числе с использованием мобильных комплексов. На территории региона проводится диспансеризация пяти категорий ветеранов ВОВ, в 2018 году прошли диспансеризацию 100 % от подлежащих. Для проведения стационарного лечения в учреждениях здравоохранения области выделено 305 оснащенных соответствующим образом палат для ветеранов. Все стационары в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными средствами и дополнительным питанием для данной категории граждан. Для всех ветеранов проводятся мероприятия по повышению доступности специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по принципу первоочередности, что позволяет своевременно обеспечить данными видами помощи всех нуждающихся в 100% случаев. Плановая госпитализация ветеранов войны осуществляется транспортом медицинских организаций.

Глава региона указал на необходимость сделать акцент на качестве оказания медицинской помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. "Все, что касается ветеранов – здесь у нас уж точно не должно быть дефицита ни в чем", - подчеркнул Александр Гусев.

Руководитель департамента социальной защиты Воронежской области Ольга Сергеева сообщила, что самой востребованной мерой поддержки ветеранов ВОВ и приравненным к ним лицам является денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С начала 2019 года на выплату денежной компенсации 16417 гражданам из числа ветеранов израсходованы средства федерального бюджета в сумме 99,4 млн. рублей.Практически решен вопрос с обеспечением жильем ветеранов ВОВ. С 2009 года по настоящее время жилищные условия улучшили 4575 ветеранов. Федеральным бюджетом на 2019 год Воронежской области для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрены средства в сумме 44,5 млн. руб. В конце марта этого года на обеспечение жильем ветеранов войны доведены предельные объемы финансирования в сумме 29,2 млн. руб. В пределах данного объема финансирования безвозмездные субсидии получили 22 человека, из них 9 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В текущем году безвозмездные субсидии получат еще 13 человек. По результатам обследования жилищных условий участников и инвалидов ВОВ в проведении ремонта жилья нуждается 61 человек.

Александр Гусев поручил все ремонтные работы завершить в этом году:"Давайте мы сделаем так, чтобы все районы подписали с нами соглашения по тем ветеранам, которым требуется ремонт жилья. Необходимо это сделать в текущем году".

О развитии детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на территории Воронежской области рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов. По его словам, отделения «Юнармии» созданы в 33 муниципальных образованиях региона. Всего на территории области действуют 223 отряда общей численностью порядка 4500 человек. В 2018 году было проведено 43 оборонно-спортивных лагеря с общим охватом более 2000 человек. В рамках лагерей проводились областные военно-спортивные соревнования. В летний каникулярный период 2019 года на территории муниципальных районах Воронежской области также планируется функционирование оборонно-спортивных лагерей.