Мальчик-зацепер в Екатеринбурге свалился с трамвая и разбил голову

ГИБДД разбирается в обстоятельствах инцидента с 13-летним зацепером в Екатеринбурге - мальчик свалился с трамвая и разбил голову.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД, накануне подростки-зацеперы возвращались из торгового центра домой на прицепе трамвая №13. На улице Технической около дома 36 один из них не удержался и упал на пути, получив травму головы.

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к взрослым с настоятельной рекомендацией объяснять детям об опасности подобного способа передвижения. Во время движения на сцепном устройстве трамвая или троллейбуса можно попасть под проезжающий мимо автомобиль, что смертельно опасно. Очевидцев подобного поведения подростков просят незамедлительно сообщать об этом кондуктору или водителю транспортного средства.