16 Апреля 2019
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Происшествия За рубежом

Собор Нотр-Дам в Париже полностью потушен

Пожар в соборе Нотр-Дам в Париже полностью потушен.

Напомним, первые сообщения о пожаре в соборе Парижской Богоматери стали появляться примерно в 18.30 по мск в понедельник. Огонь тушили всю ночь. Сегодня стало известно, что с ним справились не до конца.

пожар в соборе Парижской Богоматери(2019)|Фото: Стоян Васев/ТАСС

Как заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс, на данный момент возгорание полностью ликвидировано. Сейчас проходит стадия экспертизы.

По его словам, на месте работают специалисты. Они проводят экспертизу всей структуры собора, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее случившееся прокомментировали в РПЦ.

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Собор Нотр-Дам в Париже полностью потушен

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Теги: собор, Париж, пожар, Нотр-Дам



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