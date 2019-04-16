Министр обвинил "экспертов из фейсбука" в неверных данных по мусоросортировочному комплексу в Красноуфимске

Большая часть жителей Красноуфимска поддержала идею строительства мусоросортировочного завода в Красноуфимском районе, об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, отвечая на вопрос Накануне.RU. По его словам, изначально "эксперты из фейсбука" вбросили неверную информацию. Например, то, что будет строится мусоросжигающий завод.

"Незначительная часть жителей Красноуфимска очень переживает, что в Красноуфимском районе, за несколько десятков километров от них будет построен мусоросортировочный комплекс. Изначально ряд "экспертов из фейсбука" вбросили информацию, что там будет строится мусоросжигающий завод, а полигон предназначен для захоронения опасных промышленных отходов. Плюс под землёй находится большое водное хранилище. Я сам встречался с этими экспертами и разъяснил, что у них неверная информация", - говорит Смирнов.

Он также добавил, что полигон будет предназначен для захоронения мусора после сортировки – остатков, а водного хранилища там и вовсе нет – были предоставлены документы из департамента по недропользованию по УрФО.

Добавим, что региональный оператор "Экосервис" является инвестором. Они также провели встречи со всеми районами, особенно с примыкающими территориями.

"Прошли общественные обсуждения. В ближайшее время мы озвучим итоги, но скажу заранее: жители поддержали строительство комплекса, особенно те, кто примыкает к этому месту. Ведь для этих территория будет снижена плата за вывод и утилизацию отходов. Мы работаем в рамках законодательства", - резюмировал Смирнов.

Напомним, что жители Красноуфимского района в Свердловской области обеспокоены строительством мусороперерабатывающего комплекса (МПК) и полигона. Уральцы просят главу региона Евгения Куйвашева найти другое место. В открытом обращении они пишут, что данный объект представляет серьёзную экологическую угрозу для жителей района и города, а также для поселений. Жители собрали более 9 тыс. подписей против строительства объекта первой группы опасности. Проект включает в себя полигон и завод по сортировке мусора, рассчитанный на 100 тыс.тонн мусора в год.