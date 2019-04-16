СМИ: Удерживавший сотрудницу в московском метро мужчина вел себя неадекватно

Мужчина, захвативший заложницу в московском метро, будет проверен на вменяемость - он вел себя неадекватно.

Инцидент произошел на Автозаводской. Злоумышленника удалось задержать в течение часа.

По данным РИА Новости, мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции, закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена.

Сообщалось, что неизвестный требует встречи с руководством подземки.