СМИ: Удерживавший сотрудницу в московском метро мужчина вел себя неадекватно
Мужчина, захвативший заложницу в московском метро, будет проверен на вменяемость - он вел себя неадекватно.
Инцидент произошел на Автозаводской. Злоумышленника удалось задержать в течение часа.
По данным РИА Новости, мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции, закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена.
Сообщалось, что неизвестный требует встречи с руководством подземки.