16 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге к серьезному засору привела смытая в канализацию снегоуборочная лопата

Екатеринбургский водоканал обнародовал статистику засоров канализации - чаще всего проблемы возникают на сетях Центрального бассейна канализирования, к которым относятся трубы Ленинского, Кировского и Верх-Исетского районов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУП "Водоканал", при устранении засоров сотрудники обычно вылавливают строительный мусор, ветошь, пищевые отходы, а этой весной из трубы диаметром 50 см вытащили снегоуборочную лопату.

Объем мусора, скопившегося на небольшом участке трубы диаметром от 100 миллиметров может достигать 100 кг, отмечают коммунальщики и напоминают, что (помимо лопат) нельзя выбрасывать в канализацию:

  • твердые коммунальные отходы
  • мусор, собираемый при сухой уборке помещений
  • строительные материалы
  • бумага
  • растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.)
  • тара, упаковочные материалы и их элементы
  • пищевая продукция как годная, так неликвидная

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В Екатеринбурге к серьезному засору привела смытая в канализацию снегоуборочная лопата

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Теги: канализация, засор, лопата



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