В Екатеринбурге к серьезному засору привела смытая в канализацию снегоуборочная лопата

Екатеринбургский водоканал обнародовал статистику засоров канализации - чаще всего проблемы возникают на сетях Центрального бассейна канализирования, к которым относятся трубы Ленинского, Кировского и Верх-Исетского районов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУП "Водоканал", при устранении засоров сотрудники обычно вылавливают строительный мусор, ветошь, пищевые отходы, а этой весной из трубы диаметром 50 см вытащили снегоуборочную лопату.

Объем мусора, скопившегося на небольшом участке трубы диаметром от 100 миллиметров может достигать 100 кг, отмечают коммунальщики и напоминают, что (помимо лопат) нельзя выбрасывать в канализацию: