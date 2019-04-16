16 Апреля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

В Нефтеюганске тариф на обращение с ТКО неправильно формировали и УК, и региональный оператор

Кончилась инициированная Генеральным прокурором Юрием Чайкой проверка тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов, которые установлены в Югре. Итог –13 нарушений, 11 представлений, административное дело.
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В частности, в Нефтеюганске неправильно начисляли плату за обращение с ТКО и управляющие компании, и региональный оператор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры. Также выяснилось, что УК "ЮганскСевер", "Эталон", "Панорама" и товарищество собственников жилья "Соседи" неправильно определили сумму, которую собственники должны заплатить за содержание жилья, в том числе за вывоз ТКО, за январь – февраль на общую сумму в 283 тыс. руб. После прокурорского представления нарушения устранены.

В Нягани управляющие компании брали не те суммы, какие положено, за содержание площадок накопления ТКО. Городская прокуратура внесла представления руководителям УК "Восточный", "Центр", "Центральный район", "Приоритет". После обращению жительницы посёлка Талинка прокуратура Октябрьского района выяснила, что управляющая компания "Талинское благоустройство" без согласования с жителями решила, что с 1 января они должны платить за "содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" 1,5 руб. за "квадрат" площади жилого помещения. Глава УК также получил представление и попал за это под "административку", материалы переданы в мировой суд.

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В Нефтеюганске тариф на обращение с ТКО неправильно формировали и УК, и региональный оператор

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Теги: ТКО, вывоз мусора, тариф, прокурорская проверка



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