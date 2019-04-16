На Среднем Урале клещи пошли в атаку: счет пострадавших уже на сотни

В Свердловской области открылся сезон клещевых пиршеств - по данным на начало недели, от укусов иксодовых клещей пострадали около 200 человек, из них почти 100 - в столице региона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, пока нет случаев заражения инфекциями, которые переносят клещи, однако возбудители болезней выявлены при исследовании насекомых в лаборатории.

Так, Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области провел анализ 37 особей клещей, снятых с людей. "Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен; в ПЦР на боррелиоз и прочие инфекции исследовано 18 проб, обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза в 3 пробах, на моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз все пробы отрицательные", - уточнили в пресс-службе.

Больше всего пострадавших обратились к врачам в городах Нижний Тагил, Серовский ГО, ГО Первоуральск, Белоярский ГО, Слободо-Туринский МР, Сысертский ГО и Екатеринбург. Клещевые атаки уже произошли в 35 населенных пунктах региона.

Из 194 пострадавших свердловчан, 98 подцепили клеща в Екатеринбурге. 55 укушенных - дети. 116 из общего числа пострадавших получили противоклещевой иммуноглобулин, в том числе 26 детей.

В Роспотребнадзоре отметили, что противоклещевых обработок пока не проводилось - из-за неустойчивой погоды.

Санврачи рекомендуют свердловчанам не нарушать график ревакцинации от клещевого энцефалита и соблюдать меры предосторожности.

"Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травматологический пункт лечебно-профилактического учреждения. При невозможности обратиться за медицинской помощью, присосавшегося к телу клеща можно удалить самостоятельно и направить для исследования зараженности опасными для человека инфекциями в пункты по приему клещей от населения", - отметили в пресс-службе.