16 Апреля 2019
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Штормовое предупреждение на Ямале блокирует полеты вертолетов

На Ямале вторые сутки задерживаются вылеты вертолетов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Салехарда, задерживается рейс "Салехард - Мужи" - воздушное судно - МИ-8 и "Салехард - Надым" - воздушное судно ЦР200.

Отменены рейсы Ми-8 до Яр-Сале и Салемала.

В справочной службе аэропорта пояснили проблемы с рейсами погодными условиями. При этом в справочной подчеркнули, что на самолетные рейсы погодные условия не повлияли.

Отметим, что ранее на Ямале было объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, регион ждет сильный ветер с порывами до 26 м/с, в отдельных районах метель.

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Штормовое предупреждение на Ямале блокирует полеты вертолетов

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Теги: штормовое предупреждение, рейсы, вертолеты. полеты



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