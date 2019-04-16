Штормовое предупреждение на Ямале блокирует полеты вертолетов
На Ямале вторые сутки задерживаются вылеты вертолетов, передает корреспондент Накануне.RU.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Салехарда, задерживается рейс "Салехард - Мужи" - воздушное судно - МИ-8 и "Салехард - Надым" - воздушное судно ЦР200.
Отменены рейсы Ми-8 до Яр-Сале и Салемала.
В справочной службе аэропорта пояснили проблемы с рейсами погодными условиями. При этом в справочной подчеркнули, что на самолетные рейсы погодные условия не повлияли.
Отметим, что ранее на Ямале было объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, регион ждет сильный ветер с порывами до 26 м/с, в отдельных районах метель.