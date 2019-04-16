"Счёт за 600 учеников". Стало известно, из-за чего уральской школе выставили огромный счет за мусор

Школа №9 в Нижнем Тагиле неверно оформила заявку на вывоз ТБО с территории школы. Из-за этого образовательное учреждение заплатило за январь 11 тыс. руб. Как рассказал Накануне.RU директор регионального оператора "Рифей" Фёдор Потапов, этот вопрос уже был решен в положительную сторону.



Этот факт получил огласку во время встречи мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева с представителями "Рифея" и руководителями профильных управлений, а также муниципальных учреждений.



"Директор сказала, что они заключили договор на вывоз мусора по факту, а на самом деле в заявке от школы сказано, что оплата за ТБО начисляется по количеству учеников в школе, поэтому и начислили за 600 учащихся. Любое образовательное учреждение имеет право заключать договор на вывоз мусора по факту, имея собственную контейнерную площадку. Как подала заявку школа – такой счёт и получила. В ситуации мы уже разобрались, необходимо отредактировать договор и заявку. Такая процедура распространяется на все бюджетные учреждения", - заявил Потапов.