16 Апреля 2019
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"Счёт за 600 учеников". Стало известно, из-за чего уральской школе выставили огромный счет за мусор

Школа №9 в Нижнем Тагиле неверно оформила заявку на вывоз ТБО с территории школы. Из-за этого образовательное учреждение заплатило за январь 11 тыс. руб. Как рассказал Накануне.RU директор регионального оператора "Рифей" Фёдор Потапов, этот вопрос уже был решен в положительную сторону.

Этот факт получил огласку во время встречи мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева с представителями "Рифея" и руководителями профильных управлений, а также муниципальных учреждений.

"Директор сказала, что они заключили договор на вывоз мусора по факту, а на самом деле в заявке от школы сказано, что оплата за ТБО начисляется по количеству учеников в школе, поэтому и начислили за 600 учащихся. Любое образовательное учреждение имеет право заключать договор на вывоз мусора по факту, имея собственную контейнерную площадку. Как подала заявку школа – такой счёт и получила. В ситуации мы уже разобрались, необходимо отредактировать договор и заявку. Такая процедура распространяется на все бюджетные учреждения", - заявил Потапов.

Напомним, что в декабре прошлого года мэрия Нижнего Тагила бунтовала (как оказалось в дальнейшем, безуспешно) против "мусорной реформы", заявляя о непомерно высоких тарифах "Рифея". А в начале 2019 года этот региональный оператор с тюменской пропиской "отличился" тем, что ошибочно выставил тагильчанам квитанции с завышенными суммами - в адрес "Рифея" с заявлениями о пересчёте обратилось более 50 тыс. горожан. Тогда оператор тоже объяснил ошибку "сбоем в системе".

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"Счёт за 600 учеников". Стало известно, из-за чего уральской школе выставили огромный счет за мусор

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Теги: Рифей, мусор



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