Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

На Храмовой горе в Иерусалиме 15 апреля вечером произошел пожар, пострадавших нет.

Возгорание зафиксировали на охранном пункте. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. Полиция начала расследование, передает "МК".

طواقم الإطفاء تخمد حريقاً اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 апреля 2019 г.

Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города Иерусалима. Считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама.

Ранее в Русской православной церкви прокомментировали пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Там назвали случившееся "страшным знамением".

Как заявил замглавы отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, на Западе сейчас первый день Страстной недели, и "это страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной мере осознать".

Напомним, как сообщалось, пожар, начавшийся в понедельник вечером, не затронул христианские реликвии.