16 Апреля 2019
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"Россети" и СО "ЕЭС" дали старт проекту автоматизации обмена данными в рамках цифровизации

ОАО "МРСК Урала" (входит в ПАО "Россети") и Системный оператор Единой энергетической системы (АО "СО ЕЭС") дали старт пилотному проекту по интеграции цифровых моделей для информационного обмена в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала", пилотной площадкой стало дочернее общество электросетевой компании – АО "Екатеринбургская электросетевая компания".

"Объединение информационных моделей, которые используются в программных комплексах управления системообразующими и распределительными сетями, позволит повысить эффективность информационного обмена для целей оперативно-технологического управления электросетевым комплексом и, тем самым, повысить надежность электроснабжения потребителей", - отмечают в компании.

Как сообщил заместитель директора по автоматизированным системам диспетчерского управления "СО ЕЭС" Роман Богомолов, совместный проект можно назвать началом создания единой информационной модели, которая используется в одно время различными организациями для решения как совместных, так и внутренних задач каждой компании.

"Мы ожидаем от него (проекта, - прим.) получение готовых, протестированных и эффективных инструментов качественной трансформации процессов управления не только в электросетевом комплексе, но и в отрасли в целом", - отметил заместитель главного инженера-директор ситуационно-аналитического центра ПАО "Россети" Игорь Алюшенко.

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"Россети" и СО "ЕЭС" дали старт проекту автоматизации обмена данными в рамках цифровизации

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Теги: Россети, СО ЕЭС, МРСК Урала, автоматизация обмена данными, цифровизация



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