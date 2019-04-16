16 Апреля 2019
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Политика

Вихарев: "Спецавтобаза" не собирается увеличивать цены за вывоз мусора

Екатеринбургская "Спецавтобаза" не будет оспаривать решение суда и опять пытаться повысить тариф на вывоз мусора. Об этом на пресс-конференции сообщил глава САБа Григорий Вихарев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У нас и в мыслях нет желания увеличить тариф. Наоборот, мы предпринимаем шаги для оптимизации процесса. Есть у на те затраты, которые мы и пытались оспорить в суде, но он отказал. Следовательно, будем работать с тем тарифом, который есть. Оспаривать решение не будем, повышать цены не собираемся", - заявил Вихарев.

Напомним, что "Спецавтобаза" считала необоснованным включение трат на оргтехнику и программное обеспечение в статью "амортизационных расходов" и разделение их на три года.

Кроме того, ЕМУП посчитал неверным не включение в тариф плату за услуги по работе специалистов с несанкционированными свалками. Экономически необоснованным предприятие посчитало и снижение заработной платы сотрудников организации, включенной в тариф, а также трат по статье "транспортировка ТКО", "индексация потребительских цен", "административные расходы" и "расчетно-кассовое обслуживание".

Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.
Добавим, что Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.

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Вихарев: "Спецавтобаза" не собирается увеличивать цены за вывоз мусора

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Теги: Спецавтобаза, Григорий Вихарев



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Ранее 05.04.2019 11:06 Мск Свердловский облсуд отказал "Спецавтобазе" в повышении тарифов на вывоз мусора
Ранее 03.04.2019 14:54 Мск Екатеринбургская "Спецавтобаза" хочет через суд увеличить тариф на вывоз мусора

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