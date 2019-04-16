16 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Надежду Савченко освободили из-под стражи

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, подозреваемые украинскими властями в терроризме, освобождены из-под стражи.

Как передаёт РИА "Новости", Броварский городской суд освободил задержанных в связи с истечением срока меры пресечения.

Надежда Савченко заявила о намерении продолжить борьбу за Украину и о том, что собирается доказать свою невиновность в суде. По предъявленным обвинениям ей грозит лишение свободы на срок от пяти лет до пожизненного.

Срок меры пресечения истёк за несколько дней до второго тура президентских выборов. Напомним, ранее она призывала сограждан не голосовать за действующего президента страны Петра Порошенко.

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Надежду Савченко освободили из-под стражи

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Теги: Савченко, Рубан, Украина, суд



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