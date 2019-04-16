В РПЦ увидели "страшное знамение" в том, что собор Нотр-Дам сгорел

В Русской православной церкви прокомментировали пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Там назвали случившееся "страшным знамением".

Как напоминает Infox.ru, первые сообщения о пожаре в соборе Парижской Богоматери стали появляться примерно в 18.30 по мск в понедельник, и только спустя почти час французские СМИ рассказали, что пожарные приступили к тушению. К этому моменту крыша здания практически полностью была охвачена огнем и стала обрушаться.

Случившееся прокомментировали в РПЦ. Как заявил ТАСС замглавы отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, на Западе сейчас первый день Страстной недели, и "это страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной мере осознать".

"Это причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием", - сказал он.

Также Балашов подчеркнул, что трагедия сближает россиян с западными христианскими братьями, а для православных России собор Нотр-Дам является значимым символом.

Напомним, что прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба из-за возгорания в Нотр-Даме. Сегодня стало известно, что пожар в соборе потушен не полностью.