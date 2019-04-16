В РПЦ увидели "страшное знамение" в том, что собор Нотр-Дам сгорел

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия В России За рубежом

В РПЦ увидели "страшное знамение" в том, что собор Нотр-Дам сгорел

В Русской православной церкви прокомментировали пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Там назвали случившееся "страшным знамением".

Как напоминает Infox.ru, первые сообщения о пожаре в соборе Парижской Богоматери стали появляться примерно в 18.30 по мск в понедельник, и только спустя почти час французские СМИ рассказали, что пожарные приступили к тушению. К этому моменту крыша здания практически полностью была охвачена огнем и стала обрушаться.

пожар в соборе Парижской Богоматери(2019)|Фото: Benoit Tessier / Reuters

Случившееся прокомментировали в РПЦ. Как заявил ТАСС замглавы отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, на Западе сейчас первый день Страстной недели, и "это страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной мере осознать".

"Это причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием", - сказал он.

Также Балашов подчеркнул, что трагедия сближает россиян с западными христианскими братьями, а для православных России собор Нотр-Дам является значимым символом.

Напомним, что прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба из-за возгорания в Нотр-Даме. Сегодня стало известно, что пожар в соборе потушен не полностью.

пожар в соборе Парижской Богоматери(2019)|Фото: REUTERS

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В РПЦ увидели "страшное знамение" в том, что собор Нотр-Дам сгорел

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: собор, пожар, РПЦ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.04.2019 09:09 Мск Пожар в соборе Нотр-Дам потушен не полностью
Ранее 16.04.2019 08:12 Мск Прокуратура Парижа начала расследование из-за пожара в соборе Нотр-Дам
Ранее 16.04.2019 08:02 Мск Собчак назвала пожар в Нотр-Даме наказанием за левацкую политику властей Франции
Ранее 16.04.2019 05:59 Мск Завершилась ликвидация пожара в соборе Парижской Богоматери
Ранее 16.04.2019 00:02 Мск В результате пожара обрушилась крыша собора Парижской Богоматери

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 142

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети