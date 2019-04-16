У хоккейного клуба "Молот-Прикамье" новый главный тренер: к работе он приступит с 1 июня

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Приволжский ФО Пермский край

У хоккейного клуба "Молот-Прикамье" новый главный тренер: к работе он приступит с 1 июня

Хоккейный клуб "Молот-Прикамье" подписал контракт с новым главным тренером. Им стал Павел Десятков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Решение о назначении главного тренера было принято Советом ПРОО ХК "Молот-Прикамье". Непосредственно к работе новый главный тренер приступит с 1 июня.

"Буду рад поработать в "Молоте", клубе с большими хоккейными традициями и потрясающими болельщиками. Всегда было приятно играть в Перми, даже в качестве гостя. Такой аншлаг на трибунах – редкость для ВХЛ, а я всегда говорю, что в каждом матче мы играем для болельщика. Надеюсь, что в будущем сезоне мы не разочаруем тех, кто придет на трибуны Дворца спорта", - заявил он.

Напомним, в начале марта весь тренерский штаб команды отправлен в отставку: и. о. главного тренера Вячеслав Долишня, его помощники Дмитрий Кокорев и Денис Черепанов.

Решение об отставке тренерского штаба команды было принято из-за того, что минувший сезон стал самым провальным в истории пермского клуба. ХК "Молот-Прикамье" занял лишь 27-е место из 29 возможных в чемпионате ВХЛ. После этого Максим Решетников во время своего мартовского прямого эфира в Instagram, сообщил, что власти края берут под контроль ситуацию с клубом, и анонсировал кадровые перестановки в руководстве клуба.

В результате, прежний руководитель "Молота" Герман Третьяков 3 апреля оставил пост президента клуба. Новым президентом спортивной организации стал бывший директор ГБУ "Управление дорог и транспорта Пермского края", а еще ранее — экс-глава Мотовилихинского района Андрей Морозов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У хоккейного клуба "Молот-Прикамье" новый главный тренер: к работе он приступит с 1 июня

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: хоккейный клуб молот-прикамье, главный тренер, павел десятков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.04.2019 10:25 Мск Герман Третьяков ушел с поста президента ХК "Молот-Прикамье"
Ранее 22.03.2019 08:59 Мск Прикамские власти берут под контроль ХК "Молот-Прикамье"
Ранее 05.03.2019 07:30 Мск Клуб "Молот-Прикамье" остался без тренеров
Ранее 24.02.2019 20:58 Мск Зауральские хоккеисты на домашнем льду разгромили "Молот-Прикамье" со счетом 9:1

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 142

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети