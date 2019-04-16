У хоккейного клуба "Молот-Прикамье" новый главный тренер: к работе он приступит с 1 июня

Хоккейный клуб "Молот-Прикамье" подписал контракт с новым главным тренером. Им стал Павел Десятков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Решение о назначении главного тренера было принято Советом ПРОО ХК "Молот-Прикамье". Непосредственно к работе новый главный тренер приступит с 1 июня.

"Буду рад поработать в "Молоте", клубе с большими хоккейными традициями и потрясающими болельщиками. Всегда было приятно играть в Перми, даже в качестве гостя. Такой аншлаг на трибунах – редкость для ВХЛ, а я всегда говорю, что в каждом матче мы играем для болельщика. Надеюсь, что в будущем сезоне мы не разочаруем тех, кто придет на трибуны Дворца спорта", - заявил он.

Напомним, в начале марта весь тренерский штаб команды отправлен в отставку: и. о. главного тренера Вячеслав Долишня, его помощники Дмитрий Кокорев и Денис Черепанов.

Решение об отставке тренерского штаба команды было принято из-за того, что минувший сезон стал самым провальным в истории пермского клуба. ХК "Молот-Прикамье" занял лишь 27-е место из 29 возможных в чемпионате ВХЛ. После этого Максим Решетников во время своего мартовского прямого эфира в Instagram, сообщил, что власти края берут под контроль ситуацию с клубом, и анонсировал кадровые перестановки в руководстве клуба.

В результате, прежний руководитель "Молота" Герман Третьяков 3 апреля оставил пост президента клуба. Новым президентом спортивной организации стал бывший директор ГБУ "Управление дорог и транспорта Пермского края", а еще ранее — экс-глава Мотовилихинского района Андрей Морозов.