Плавучий космодром "Морской старт" планируют перебазировать из Калифорнии в Советскую Гавань

Пусковую платформу "Морской старт" могут перебазировать из США на Дальний Восток. Вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Перебазировать платформу из Калифорнии в Советскую Гавань хотят для проведения пусков ракеты "Союз-5 light". Как пояснил источник РИА Новости, на территории США новые пуски практически невозможны.

Дело в том, что межправсоглашение России и США касается только российско-украинских ракет "Зенит", которые не производятся с 2014 года.

Для запуска других ракет требуется новое соглашение с США, оно предполагает раскрытие технической документации, а Россия на это не пойдет.

РКК "Энергия" год назад завершила сделку по продаже активов проекта "Морской старт" компании S7 Group. Холдинг приобрел корабль Sea Launch Commander, платформу Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в американском порту Лонг-Бич и товарный знак Sea Launch.

На плавучем космодроме "Морской старт", расположенном у экватора, предполагалось осуществлять коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи российско-украинских носителей "Зенит 3SL".

Как отмечает Regnum, в марте 2019 года компания S7 Space допустила разрыв договора с украинским "Южмашем" об изготовлении 12 ракет-носителей "Зенит".