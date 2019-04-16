Несовершеннолетний ребенок главы уральского города зарабатывает сотни тысяч рублей

Глава уральского города Серов Василий Сизиков отчитался о своих доходах за 2018 год. Также он раскрыл данные о своем имуществе, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно декларации, в прошлом году Сизиков заработал более 2,5 млн рублей. В пользовании у мэра находятся два жилых дома площадью 121,3 и 296 кв.м.

Также в декларации есть сведения о доходах несовершеннолетнего ребенка главы Серова: за минувший год тот заработал более 400 тыс. рублей. В его пользовании находится квартира площадью 212 кв.м и дом площадью 552,8 кв.м. Источники дохода не раскрываются.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе были опубликованы доходы уральских депутатов Госдумы.