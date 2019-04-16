16 Апреля 2019
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Программа Минтруда по трудоустройству предпенсионеров может провалиться

Темпы программы по переподготовке предпенсионеров недостаточны. Об этом, как сообщает РБК, заявил сам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Власти рассчитывали, что ежегодно переподготовку будут проходить 75 тыс. граждан предпенсионного возраста – самый уязвимый сегмент пенсионной "реформы". Однако, как пишет издание, пока только 3,5 тыс. граждан предпенсионного возраста реально воспользовались спецпрограммами по повышению квалификации, всего же заключенные на сегодняшний день договоры предусматривают обучение 7,5 тыс. граждан.

Отметим, что программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста была принята правительством как одна из мер по защите прав граждан, чей выход на пенсию был отложен из-за повышения пенсионного возраста.

Директор Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская видит причины невнятного старта программы в том, что она недоступна для граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, а также в том, что она не гарантирует трудоустройства.

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Программа Минтруда по трудоустройству предпенсионеров может провалиться

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Теги: Пенсионная реформа, трудоустройство пенсионеров, Минтруд, Топилин



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