Полицейские нашли зачинщиков массовой драки в Надыме

Инициаторы массовой драки в Надыме признали свои действия, им грозит до пяти лет колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

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Напомним, на опубликованных в сети кадрах видно, как в одном из дворов останавливается машина, из неё выходит человек и начинает избивать другого. Вскоре побоище становится массовым, а нападавший бьёт уже упавшего на землю и не сопротивлявшегося оппонента. Комментаторы устроили бурное обсуждение ролика. Кто-то нашёл в драке основание для возбуждения уголовного дела, кто-то полагает, что просто состоялся мужской разговор.

Во время проверки сотрудники МВД выяснили, что в результате личного конфликта двое нападавших избили двух потерпевших. Вскоре полицейские нашли зачинщиков побоища, 30- и 36-летних местных жителей. Их доставили в районный отдел полиции, где они признались в нападении. Двое 33-летних пострадавших лечатся амбулаторно.

Зачинщики драки стали фигурантами уголовного дела по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", им грозит до пяти лет колонии. Подозреваемые отпущены под подписку.