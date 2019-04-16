16 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО Москва

В московском метро в заложницы захватили женщину

Захват заложника произошел в Московском метрополитене. Неизвестный требует встречи с руководством подземки.

На Автозаводской мужчина взял в заложницы женщину, инспектора службы безопасности. Сообщается, что злоумышленник вооружен молотком.

Инцидент произошел сегодня около 7 утра, уточняет Mash.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Тюмени иностранцы взяли в заложники бизнесмена, требовали выкуп и ежемесячную дань, скоро обвиняемые предстанут перед судом.

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В московском метро в заложницы захватили женщину

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Теги: метро, захват заложника



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Развитие сюжета:

Ранее 16.04.2019 10:50 Мск СМИ: Удерживавший сотрудницу в московском метро мужчина вел себя неадекватно

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