В московском метро в заложницы захватили женщину

Захват заложника произошел в Московском метрополитене. Неизвестный требует встречи с руководством подземки.

На Автозаводской мужчина взял в заложницы женщину, инспектора службы безопасности. Сообщается, что злоумышленник вооружен молотком.

Инцидент произошел сегодня около 7 утра, уточняет Mash.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Тюмени иностранцы взяли в заложники бизнесмена, требовали выкуп и ежемесячную дань, скоро обвиняемые предстанут перед судом.