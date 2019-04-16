Кривые фонари и оголенный кабель. Зауральские "фронтовики" нашли в Горсаду множество нарушений
В Кургане активисты ОНФ нашли многочисленные нарушения в Горсаду.
По итогам рейда "фронтовики" направили результаты проверки в Ростехнадзор, МЧС и главе Кургана Андрею Потапову.
Установлено, что фонарные столбы вдоль пешеходных зон наклонены, в электрических щитках есть дыры и стоят они рядом с детскими площадками, сообщили Накануне.RU в ОНФ Курганской области.
Также эксперты ОНФ обнаружили, что провода переброшены по деревьям и провисают над тротуарами, высоковольтный кабель частично оголен и уложен прямо на асфальте без соблюдения нормативов по глубине укладки.
Как отметил руководитель ОНФ региона Федор Теребенин, текущее состояние объекта угрожает жизни и здоровью граждан.
"Необходимо принимать меры для устранения всех замечаний и обеспечения безопасности отдыхающих", - сказал глава регионального ОНФ.