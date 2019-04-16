16 Апреля 2019
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Общество Курганская область

Кривые фонари и оголенный кабель. Зауральские "фронтовики" нашли в Горсаду множество нарушений

В Кургане активисты ОНФ нашли многочисленные нарушения в Горсаду.

По итогам рейда "фронтовики" направили результаты проверки в Ростехнадзор, МЧС и главе Кургана Андрею Потапову.

Установлено, что фонарные столбы вдоль пешеходных зон наклонены, в электрических щитках есть дыры и стоят они рядом с детскими площадками, сообщили Накануне.RU в ОНФ Курганской области.

горсад(2019)|Фото:ОНФ Курганской области

Также эксперты ОНФ обнаружили, что провода переброшены по деревьям и провисают над тротуарами, высоковольтный кабель частично оголен и уложен прямо на асфальте без соблюдения нормативов по глубине укладки.

оголенный кабель, асфальт, горсад(2019)|Фото:ОНФ Курганской области

Как отметил руководитель ОНФ региона Федор Теребенин, текущее состояние объекта угрожает жизни и здоровью граждан.

"Необходимо принимать меры для устранения всех замечаний и обеспечения безопасности отдыхающих", - сказал глава регионального ОНФ.

провода на деревьях, горсад(2019)|Фото:ОНФ Курганской области

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Кривые фонари и оголенный кабель. Зауральские "фронтовики" нашли в Горсаду множество нарушений

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Теги: ОНФ, Курган, горсад, нарушения, кабель, фонари, провода



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