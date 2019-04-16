Губернатор Пермского края реформировал два министерства

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ о переименовании двух министерств, передает корреспондент Накануне.RU.

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края будет переименовано в министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности, следует из документов. Ведомству отойдут полномочия министерства строительства и архитектуры по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сферах градостроительства и архитектуры.

Министерство строительства и архитектуры становится министерством строительства.