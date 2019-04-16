Пожар в соборе Нотр-Дам потушен не полностью

Пожар в парижском соборе Нотр-Дам полностью не потушен, передает телеканал BFMTV. Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что он "взят под контроль".

Ранее сообщалось, что пожар в соборе удалось полностью ликвидировать.

Эксперты и архитекторы соберутся во вторник утром, чтобы определить, как структура здания перенесет последствия пожара.

Известно, что в ходе тушения огня пострадал один пожарный, передает РИА Новости.

Напомним, пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, по предварительной информации, начался при проведении ремонтных работ.

Известно, что долгое время в соборе велись работы по реконструкции. Вероятно, из-за неосторожности загорелась какая-то из конструкций, а после огонь перекинулся на другие части здания. Пламя очень быстро распространилось на крышу и в результате охватило почти весь собор. Обрушился шпиль собора, упали его часы.

Французские СМИ сообщили, что прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба из-за пожара в Нотр-Даме.

Представитель собора сообщил журналистам, что пожар не затронул христианские реликвии, передает Regnum.

Напомним, что в Соборе Парижской Богоматери хранилась одна из великих христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа. Также, по некоторым данным, в сокровищнице собора хранился обломок креста с Голгофы, с которого сняли Иисуса Христа.