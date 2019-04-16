Александр Вяткин остался руководителем УФСБ по Свердловской области

Руководитель свердловского УФСБ России генерал-лейтенант Александр Вяткин сохранил свой пост.

Как сообщили Накануне.RU осведомленные источники, срок действия предыдущего контракта Вяткина истек, но он продолжит руководить ведомством. Ему продлили контракт несмотря на возраст: 11 мая Вяткину исполнится 62 года, хотя предельный возраст для генерал-лейтенантов составляет 60 лет.

На какой срок продлен контракт, неизвестно. В СМИ называются разные данные - от 1 года до 2 лет.

Александр Вяткин родился 11 мая 1957 года в Оханске. В силовых структурах работает с 1982 года. Начинал с оперуполномоченного, позднее стал начальником подразделения в управлении КГБ СССР по Пермской области. С 1999 по 2002 год служил заместителем начальника УФСБ России по Пермской области, после в течении года - начальником УФСБ России по республике Тыва, с марта 2003 года по январь 2007 года возглавлял региональное УФСБ России по Тюменской области.

С февраля 2007 по октябрь 2012 года Вяткин руководил УФСБ России по Приморскому краю. При нем было возбуждено несколько уголовных дел в отношении чиновников и правоохранителей. Кроме того, он запомнился ликвидацией каналов контрабанды из Китая и обезвреживанием так называемых "приморских партизан".

С 2012 года Александр Вяткин возглавляет УФСБ по Свердловской области. За прошедшие годы ведомство также проводило целый ряд резонансных операций, так, была пресечена деятельность "банды хакеров", вербовщиков запрещенного в РФ ИГИЛ, нарко-ОПС, подпольных оружейников. Также УФСБ вело коррупционные расследования в отношении высокопоставленных силовиков и чиновников, включая руководство МУГИСО.