16 Апреля 2019
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В Кремле снова захотели высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею начать проектирование высокоскоростной магистрали между столицами.

Как пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, на письме с соответствующим предложением от врио губернатора Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова уже стоит положительная резолюция президента.

Соглашение о строительстве ВСМ может быть подписано на ПМЭФ-2019.

Авторы проекта уверены, что ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом даст утроение пассажиропотока и дополнительную динамику развития для этих городов. Отметим, что, по некоторым оценкам, время в пути для пассажиров должно сократиться до двух часов.

Однако и в ОАО РЖД, и в Минтрансе воздержались от комментариев. В администрации Санкт-Петербурга подтвердили только то, что письмо с подобным предложением действительно готовилось.

В Кремле ВСМ Москва – Петербург воспринимается якобы как более экономически надежный проект, чем, например, скоростные магистрали между Москвой и Казанью и Москвой и Нижним Новгородом. "Коммерсантъ" пишет, что если новая железнодорожная ветка между двумя столицами действительно начнет строиться, это поставит крест на региональных инфраструктурных проектах.

Также издание напоминает, что на ВСМ Москва—Казань претендовали китайцы и немцы, а выпуск поездов предполагалось поручить СП "Синары" либо с Siemens ("Уральские локомотивы"), либо с китайской CRRC.

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В Кремле снова захотели высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом

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Теги: Высокоскоростная магистраль, Москва, Санкт-Петербург, Путин, транспорт, РЖД



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