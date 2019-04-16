Пловцы СК "Спутник" при поддержке Уралвагонзавода завоевали награды на Чемпионате России

Спортсмены клуба "Спутник", генеральным спонсором которого является АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", завоевали на чемпионате России по плаванию 16 медалей разного достоинства и прошли отбор в национальную сборную для участия на первенстве планеты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, предприятие уже много лет поддерживает спортивный клуб. На соревнованиях тагильский клуб представляли Дарья Устинова, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева и Максим Колясов.

Среди наград наивысшего достоинства - индивидуальный заплыв на 1500 метров вольным стилем, выигранный Анастасией Кирпичниковой. Кроме этого, девушки поднялись на высшую ступеньку пьедестала эстафеты 4х200 метров кролем.

Всего в главном национальном старте, прошедшем с 8 по 12 апреля в московском спорткомплексе "Олимпийский", приняли участие более 600 спортсменов.