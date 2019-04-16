16 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Гринвич устраивает марафон шопинга ONE DAY SALE с ворохом подарков и модными гостями

Этой весной торговый центр Гринвич посетят популярные звезды отечественной медиасферы. Любой желающий сможет пообщаться с селебрити, получить авторские подарки и выгодно пошопиться.

В последнюю пятницу апреля Лина Дембикова, Сердар Камбаров и Екатерина Решетникова поучаствуют в мероприятии ONE DAY SALE – это событие включающее в себя все лучшее из традиционной ночи распродаж, и привносящее новые, приятные бонусы для посетителей. Весь день с 10.00 до 00.00 скидки от 20% в ваших любимых магазинах.

Так, участвуя в акции мероприятия и регистрируя чеки на сумму от 3000 рублей, можно выиграть один из десяти GreenBox, созданных в коллаборации с Линой Дембиковой. Для уникальных коробочек селебрити стилист подготовила уникальные подарки: последний тренд этой весны - велосипедки собственной марки, сертификат на вебинар посвященный трендам весны/лета 2019 и все самые актуальные бьюти новинки сезона.

Помимо крупных скидок и участия в розыгрышах, у посетителей торгового центра будет возможность посетить мастер-классы именитых танцоров, визажистов и стилистов.

В 19.00 с мастер-классом выступит Сердар Камбаров.

В 19.30 состоится Public Talk с хореографом и резидентом шоу "Танцы на ТНТ" Екатериной Решетниковой.

С 17.00 до 21.30 около "Гиперболы" для посетителей будут звучать зажигательные джазовые композиции и всем известные мировые хиты. Звуковую поддержку ONE DAY SALE окажут сразу несколько уральских бендов.

В течении всего дня, для гостей торгового центра будет работать Маркет RADAR. Это уникальное авторское пространство, которое позволит посетителям принять участие в различных мастер-классах, приобрести эксклюзивные дизайнерские вещи, зарядиться позитивными эмоциями с помощью кофе, книг, музыки и творческой атмосферы!

ONE DAY SALE пройдет в "Гринвиче" 26 апреля с 10.00.

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Гринвич устраивает марафон шопинга ONE DAY SALE с ворохом подарков и модными гостями

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Теги: гринвич, марафон шопинга



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