"Разбился корабль мечты": депутаты Екатеринбурга не смогли принять концепцию борьбы с незаконными киосками

Более часа потребовалось членам комиссия думы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, чтобы прийти к выводу, что их попытки бороться с незаконными объектами торговли (ларьками и киосками) с помощью принятия новых нормативно-правовых актов местного уровня не имеют юридического смысла.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, сегодня в ходе заседания комиссии депутаты заслушали доклад председателя комитета по товарному рынку администрации города Елены Чернышевой, которая дала исчерпывающую оценку ситуации в данной сфере. Исходя из её слов, ситуация это сложная, поскольку до сих пор законные и незаконные объекты фактически конкурируют между собой, а признать факт, какие их них установлены нелегально, проблематично, например, из-за того, что договоры, оказывается, есть практически у всех представителей бизнеса. Но для расторжения их по весомым основаниям требуется масса времени и доказательств.

Депутаты предложили свою концепцию размещения нестационарных объектов на территории Екатеринбурга, которая, на их взгляд, смогла бы снять все проблемы, по-новому регламентировав деятельность "ларёчников". Звучало много предложений, дополняющих проект документа, депутаты даже казались окрылёнными успехом.

Но после того, как народные избранники и чиновники администрации признали проблему давно назревшей и требующей скорейшего решения, слово дали представителю городской прокуратуры, попросив уточнить, насколько легитимна предложенная концепция. Оказалось, что документ может иметь лишь рекомендательный характер, а в качестве нормативно-правового акта ее принимать нельзя - она противоречит ране принятому постановлению регионального правительства, которое даёт исчерпывающее толкование, что относится к законным и незаконным объектам торговли, а также предусматривает механизмы регулирования.

"Разбился наш корабль мечты о скалы законодательства, что делать-то будем?" - расстроился председатель комиссии Григорий Вихарев.

Сотрудник надзорного органа, чтобы дальше не огорчать депутатов, порекомендовал все высказанные сегодня предложения обобщить и довести концепцию до уровня стратегии. Фактически - обсуждать дальше в рамках обмена мнениями.

Информацию мэрии депутаты приняли к сведению, предложив спикеру гордумы Игорю Володину включить этот вопрос в повестку очередного заседания в виде информационного часа.

Напомним, на днях в центре Екатеринбурга вырубили клены ради очередного киоска. В мэрии назвали вырубку незаконной.