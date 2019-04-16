16 Апреля 2019
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Не сдержалась: в красноярской школе учительница избила двух восьмиклассниц

В Красноярске полиция проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города.

Как сообщает РИА Новости, школьницы направлены на медосвидетельствование.

Ранее местный телеканал ТВК опубликовал видеозапись потасовки. На кадрах видно, как одну девочку учительница бьет по лицу, а вторую - хватает за волосы и бьет головой о стену и парту.

учительница напала на учеников в школе в Красноярске(2019)|Фото: youtube.com/Baza

Конфликт возник после короткой словесной перепалки. Педагог не смогла объяснить свой поступок, пояснила лишь, что не сдержалась.

Ранее воронежский учитель прямо на уроке погладил школьника раскаленным утюгом. Было возбуждено уголовное дело.

В начале марта в социальных сетях появилось видео, на котором педагог томского интерната для слабослышащих детей в присутствии ученика говорила по телефону, используя при этом ненормативную лексику. После этого была организована проверка, учительница получила выговор.

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Не сдержалась: в красноярской школе учительница избила двух восьмиклассниц

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Теги: учительница, школа, красноярск, восьмиклаиссницы



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