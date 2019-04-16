Россия увеличила вложения в облигации США на 10%

В феврале Россия увеличила вложения в облигации США на $1,3 млрд, следует из сообщения американского Минфина.

Россия является держателем долговых бумаг на общую сумму $14,5 млрд, сумма за февраль увеличилась на 10%.

Крупнейшим держателем американского долга остается Китай с бумагами на $1,113 трлн, более $1 трлн в руках Китая.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. Россия значительно сократила вложения в американский госдолг. Россия уже не входит в перечень 33 крупнейших держателей.