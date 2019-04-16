Житель Канады расстрелял четырех человек и сдался полицейским

В Канаде четыре человека погибли в результате стрельбы. Все произошло в городе Пентиктон.

По данным представителя городской полиции, стрелок самостоятельно пришел в полицейский участок и сдался правоохранительным органам. Личность мужчины не раскрывается, однако известно, что он убивал только знакомых ему людей. При этом случайных прохожих преступник не трогал.

Причины поведения стрелявшего сейчас выясняются. Сам он находится под стражей, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, на Среднем Урале ведется розыск неизвестных стрелков, возможно, причастных к причинению смерти человеку во время охоты. Возбуждено уголовное дело.