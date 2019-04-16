США не смогли заставить Китай отказаться от субсидирования экономики
США смягчили свои требования в ходе торговых переговоров с Китаем. Американская сторона настаивала на том, чтобы Китай для заключения торговой сделки отменил субсидирование своей промышленности. Однако, встретив жёсткий отпор Пекина по этому вопросу, Вашингтон пошёл на попятную.
Как передают "Вести", Соединённые Штаты в ходе переговоров переключаются на более достижимые цели, среди которых прекращение принудительной передачи технологий, улучшение защиты интеллектуальной собственности и расширение доступа на китайский рынок.
При этом КНР отказывается идти на сделку условием которой стало бы изменение функционирования его экономики. Поднебесная и впредь намерена предоставлять субсидии и налоговые льготы для государственных фирм, которые считает стратегически значимыми.
Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира продолжается почти девять месяцев. В январе этого года завершился первый раунд переговоров. МИД КНР встретил их итоги со сдержанным оптимизмом, однако когда состоится встреча на высшем уровне и подписание договора, способного положить коне конфронтации, пока не известно.