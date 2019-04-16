16 Апреля 2019
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Экономика За рубежом

США не смогли заставить Китай отказаться от субсидирования экономики

США смягчили свои требования в ходе торговых переговоров с Китаем. Американская сторона настаивала на том, чтобы Китай для заключения торговой сделки отменил субсидирование своей промышленности. Однако, встретив жёсткий отпор Пекина по этому вопросу, Вашингтон пошёл на попятную.
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Как передают "Вести", Соединённые Штаты в ходе переговоров переключаются на более достижимые цели, среди которых прекращение принудительной передачи технологий, улучшение защиты интеллектуальной собственности и расширение доступа на китайский рынок.

При этом КНР отказывается идти на сделку условием которой стало бы изменение функционирования его экономики. Поднебесная и впредь намерена предоставлять субсидии и налоговые льготы для государственных фирм, которые считает стратегически значимыми.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира продолжается почти девять месяцев. В январе этого года завершился первый раунд переговоров. МИД КНР встретил их итоги со сдержанным оптимизмом, однако когда состоится встреча на высшем уровне и подписание договора, способного положить коне конфронтации, пока не известно.

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США не смогли заставить Китай отказаться от субсидирования экономики

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Теги: США, Китай, торговая война



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