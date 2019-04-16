Клены в центре Екатеринбурга вырубили ради очередного киоска

Клены в центре Екатеринбурга вырубили ради очередного киоска. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Александр Пирогов. Он также опубликовал фотографии "до" и "после", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ради очередного киоска вырубили прекрасные деревья, которые росли здесь много-много лет. Буду наблюдать, что здесь дальше будет, ведь живу рядом", - пишет он.



"До" вырубки деревьев



"После" вырубки деревьев

Напомним, что снос деревьев в администрации города назвали незаконным. Накануне стало известно, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга - Вайнера - вырубили почти под корень старые клены. Вырубку деревьев якобы затеял местный бизнесмен ради строительства какого-то объекта. Предприниматель не получил разрешение на вырубку, поэтому может получить большой штраф.