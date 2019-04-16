16 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Клены в центре Екатеринбурга вырубили ради очередного киоска

Клены в центре Екатеринбурга вырубили ради очередного киоска. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Александр Пирогов. Он также опубликовал фотографии "до" и "после", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ради очередного киоска вырубили прекрасные деревья, которые росли здесь много-много лет. Буду наблюдать, что здесь дальше будет, ведь живу рядом", - пишет он.

Вайнера, деревья, Екатеринбург(2019)|Фото: facebook.com/Александр Пирогов
"До" вырубки деревьев

Вайнера, киоск, Екатеринбург(2019)|Фото: facebook.com/Александр Пирогов
"После" вырубки деревьев

Напомним, что снос деревьев в администрации города назвали незаконным. Накануне стало известно, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга - Вайнера - вырубили почти под корень старые клены. Вырубку деревьев якобы затеял местный бизнесмен ради строительства какого-то объекта. Предприниматель не получил разрешение на вырубку, поэтому может получить большой штраф.

вырубка деревьев на Вайнера(2019)|Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100005245144549

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Клены в центре Екатеринбурга вырубили ради очередного киоска

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Теги: вырубка деревьев, вайнера, клены



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