16 Апреля 2019
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра

Ресурсная база "Газпромнефть-Хантоса" выросла за счет ачимовки

"Газпромнефть-Хантос" поставил на государственный баланс более 10 млн т геологических запасов ачимовской свиты на Южно-Приобском месторождении.
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Как сообщили Накануне.RU на предприятии, для подтверждения объемов на лицензионном участке была пробурена поисково-оценочная скважина глубиной более 3,3 тыс. м и проведен гидроразрыв пласта. Извлекаемые запасы оцениваются в 2,5 млн т.

На балансе "Газпромнефть-Хантоса" уже есть ачимовские запасы на двух других месторождениях: Южно-Киняминском и Малоюганском. Геологические оцениваются в 73 млн т нефтяного эквивалента, извлекаемые – в 14 млн т. К их доразведке и испытаниям планируется приступить в 2020 г.

"Успешно завершенная первая часть проекта по изучению ачимовской свиты показала правильность сделанного геологического прогноза и выбранного подхода к поисково-оценочным работам", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Алексей Кан.

Офис Газпромнефть-Хантос Ханты-Мансийск(2019)|Фото: Газпромнефть-Хантос

Ачимовская толща распространена в центральной зоне Западно-Сибирского бассейна. Ее запасы относятся к трудноизвлекаемым. Для вовлечения их в разработку дочерние предприятия "Газпром нефти" объединяют усилия – в проекте, получившем название "Западный кластер", будут участвовать "Газпромнефть-Хантос", Научно-технический центр "Газпром нефти", "Газпромнефть-ГЕО" и "Салым Петролеум Девелопмент Н. В.".

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Ресурсная база "Газпромнефть-Хантоса" выросла за счет ачимовки

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Теги: Газпромнефть-Хантос, Южно-Приобское месторождение, Южно-Киняминское месторождение, Малоюганское месторождение, Алексей Кан



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