Анкара пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар исключил интегрирование российской системы С-400 в действующие системы вооружений НАТО.

При этом он уточнил, что свои обязательства перед альянсом Анкара намерена соблюдать и в дальнейшем.

По словам Акара, решение Анкары о приобретении С-400 объясняется существующей в отношении Турции "ракетной и воздушной угрозой". США при этом не предложили такие вооружения, которые отвечали бы потребностям Турции, в том числе и по цене, передает Regnum.

Напомним, в прошлом месяце турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершенности вопроса покупки С-400, которые будут поставлены в страну в июле текущего года.