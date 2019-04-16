16 Апреля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Анкара пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар исключил интегрирование российской системы С-400 в действующие системы вооружений НАТО.

При этом он уточнил, что свои обязательства перед альянсом Анкара намерена соблюдать и в дальнейшем.

По словам Акара, решение Анкары о приобретении С-400 объясняется существующей в отношении Турции "ракетной и воздушной угрозой". США при этом не предложили такие вооружения, которые отвечали бы потребностям Турции, в том числе и по цене, передает Regnum.

Напомним, в прошлом месяце турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершенности вопроса покупки С-400, которые будут поставлены в страну в июле текущего года.

Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35. Власти США пошли на такой шаг из-за покупки турецкими властями российских систем ПВО С-400.

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Анкара пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО

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Теги: турция, с-400, нато



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