Анкара пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар исключил интегрирование российской системы С-400 в действующие системы вооружений НАТО.
При этом он уточнил, что свои обязательства перед альянсом Анкара намерена соблюдать и в дальнейшем.
По словам Акара, решение Анкары о приобретении С-400 объясняется существующей в отношении Турции "ракетной и воздушной угрозой". США при этом не предложили такие вооружения, которые отвечали бы потребностям Турции, в том числе и по цене, передает Regnum.
Напомним, в прошлом месяце турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершенности вопроса покупки С-400, которые будут поставлены в страну в июле текущего года.
Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35. Власти США пошли на такой шаг из-за покупки турецкими властями российских систем ПВО С-400.