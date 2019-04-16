"Без создания инфраструктуры не привлечь людей на село". Зауральские аграрии обсудили проблемы АПК

Аграрии и сельхозтоваропроизводители Курганской области обсудили проблемы отрасли на круглом столе, посвященном развитию АПК региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники беседы замахнулись на то, чтобы сделать зауральский регион агропромышленной столицей Урала. Однако, как оказалось, этому препятствует множество факторов, с которыми необходимо бороться.

Например, руководитель совхоза "Путь к коммунизму" и депутат Курганской областной думы Владимир Остапенко отметил, что каждому району нужен современный молочный комплекс. По словам народного избранника, это помогло бы нарастить объемы говяжьего мяса.

"Цена такого комплекса на 1,2 тыс. голов - около 1,3 млрд руб. И здесь основная проблема - только за счет производства и субсидирования части затрат строительство комплекса будет окупаться несколько десятилетий. Ограниченные возможности регионального бюджета и отсутствие прямой поддержки делают подобные проекты труднореализуемыми", - отметил Остапенко.

На круглом столе затронули и тему сбыта продукции местных производителей куриного мяса. Руководитель "Боровской" агрофирмы Сергей Гарцуев отметил, что фабрика сегодня может обеспечивать 50% потребности всего региона в курином мясе, однако половину готовых кур и куриных полуфабрикатов бизнесмен вынужден отправлять за пределы Курганской области.

"У нас устарели производственные фонды. Помимо этого очень высокие издержки не дают реализовывать мой товар по низким ценам. Мы просим установить планку присутствия местных производителей в федеральных торговых сетях в 30%. А чтобы сохранить птицеводческую отрасль в регионе, нужна поддержка в виде лизинга, либо прямое субсидирование", - отметил предприниматель.



Проблему кадров для сельхозпроизводства в Курганской области озвучил Роман Баев, директор ООО "Рассвет". По его мнению, пока в селах и деревнях не налажена инфраструктура, никто не поедет туда жить и работать.

"Без создания инфраструктуры не привлечь людей на село, а без государства только силами бизнеса ее не развить. Вы же не будете клеить обои, если в доме нет окон", - отметил бизнесмен.

Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Владимир Марфицин предложил присутствующим руководителям заключить соглашение с КГСХА и выступить в качестве площадок для прохождения студентами производственной практики после выступления студента академии, который попросил внедрить в учебную систему больше часов практических занятий.



Стоит отметить, что это уже третий круглый стол, где чиновники и предприниматели из различных сфер обсуждают как вывести Зауралье из кризисного положения. Цель таких площадок - определение рабочих инструментов в различных отраслях для развития региональной экономики и социальной сферы. Первый круглый стол прошел по теме промышленности, на втором обсудили ситуацию в строительстве, дорожной отрасли и газоснабжении.