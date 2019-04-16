В Сургуте полицейскому вменяют участие в рейдерском захвате гаражного кооператива

В Сургуте двоих участников потребительского лодочного гаражного кооператива "Нептун", один из которых – начальник линейного пункта полиции в городском речном порту, подозревают в рейдерском захвате кооператива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, для рейдерского захвата подозреваемые подделали протокол собрания членов кооператива – они внесли ложные сведения об избрании нового председателя, количестве голосовавших, кворуме и результатах "выборов". Документы ушли в налоговую службу.

На их основании изменён Единый государственный реестр юридических лиц. Один из подозреваемых получил право действовать от имени "Нептуна". По данным следствия, захватив управление кооперативом, преступники похитили 40 гаражей, которые были незаконно приватизированы как на их имена, так и на других людей. Расследование продолжается.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося назначена служебная проверка. Если вина силовика подтвердится, его уволят из органов внутренних дел, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Также служебная проверка назначена в отношении ряда руководителей Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте. Предстоит оценить роль каждого из них в организации контроля за служебной деятельностью и проведения работы с личным составом.

"По результатам проверки ряд руководителей будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей", - уточнили в управлении.