В Сургуте полицейскому вменяют участие в рейдерском захвате гаражного кооператива

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Сургуте полицейскому вменяют участие в рейдерском захвате гаражного кооператива

В Сургуте двоих участников потребительского лодочного гаражного кооператива "Нептун", один из которых – начальник линейного пункта полиции в городском речном порту, подозревают в рейдерском захвате кооператива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, для рейдерского захвата подозреваемые подделали протокол собрания членов кооператива – они внесли ложные сведения об избрании нового председателя, количестве голосовавших, кворуме и результатах "выборов". Документы ушли в налоговую службу.

На их основании изменён Единый государственный реестр юридических лиц. Один из подозреваемых получил право действовать от имени "Нептуна". По данным следствия, захватив управление кооперативом, преступники похитили 40 гаражей, которые были незаконно приватизированы как на их имена, так и на других людей. Расследование продолжается.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося назначена служебная проверка. Если вина силовика подтвердится, его уволят из органов внутренних дел, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Также служебная проверка назначена в отношении ряда руководителей Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте. Предстоит оценить роль каждого из них в организации контроля за служебной деятельностью и проведения работы с личным составом.

"По результатам проверки ряд руководителей будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей", - уточнили в управлении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Сургуте полицейскому вменяют участие в рейдерском захвате гаражного кооператива

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гаражный кооператив Нептун, рейдерский захват, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 139

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети