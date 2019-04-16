16 Апреля 2019
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Происшествия За рубежом

Прокуратура Парижа начала расследование из-за пожара в соборе Нотр-Дам

Пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, по предварительной информации, начался при проведении ремонтных работ.

Известно, что долгое время в соборе велись работы по реконструкции. Вероятно, из-за неосторожности загорелась какая-то из конструкций, а после огонь перекинулся на другие части здания. Пламя очень быстро распространилось на крышу и в результате охватило почти весь собор.

Французские СМИ сообщили, что прокуратура Парижа уже начала расследование о неумышленном причинении ущерба из-за пожара в Нотр-Даме.

пожар в соборе Парижской Богоматери(2019)|Фото: REUTERS

Как напоминает ПолитЭксперт, в стенах собора Парижской Богоматери в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа от немецкой армии.

К настоящему моменту пожар в соборе удалось полностью ликвидировать.

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Прокуратура Парижа начала расследование из-за пожара в соборе Нотр-Дам

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Теги: прокуратура, собор, пожар



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Развитие сюжета:

Ранее 16.04.2019 09:09 Мск Пожар в соборе Нотр-Дам потушен не полностью

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