Прокуратура Парижа начала расследование из-за пожара в соборе Нотр-Дам

Пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, по предварительной информации, начался при проведении ремонтных работ.

Известно, что долгое время в соборе велись работы по реконструкции. Вероятно, из-за неосторожности загорелась какая-то из конструкций, а после огонь перекинулся на другие части здания. Пламя очень быстро распространилось на крышу и в результате охватило почти весь собор.

Французские СМИ сообщили, что прокуратура Парижа уже начала расследование о неумышленном причинении ущерба из-за пожара в Нотр-Даме.

Как напоминает ПолитЭксперт, в стенах собора Парижской Богоматери в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа от немецкой армии.

К настоящему моменту пожар в соборе удалось полностью ликвидировать.