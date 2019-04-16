Собчак назвала пожар в Нотр-Даме наказанием за левацкую политику властей Франции

Иностранные и российские звезды высказываются о трагическом пожаре в центре Парижа. Накануне на острове Сите сгорел знаменитый Нотр-Дам-де-Пари – Собор Парижской Богоматери, построенный в 14 веке и ставший символом не только города, но и всей Франции.

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Сын Йоко Оно и Джона Леннона Шон, музыкант и режиссер, пишет на своей странице в Instagram: "Это мучительно. Возможно, мы никогда больше не создадим такую красоту. У нас нет навыков, ресурсов или терпения. Здание, которое просуществовало более 600 лет, и со всеми нашими технологиями мы не можем даже остановить его сгорание. Я стараюсь быть оптимистом, но этот огонь напоминает мне, что во многих отношениях мы безнадежны. Собор Нотр-Дам был абсолютной вершиной человеческих достижений, и с тех пор архитектура, несмотря на все инновации, претерпела эстетический упадок. Кадры падения шпиля были как нож в сердце. Мы должны ценить то, которое мы унаследовали, и не пренебрегать невероятными достижениями наших предков. Мы заменили соборы небоскребами в качестве духовного и ментального центра наших городов, и, похоже, за это можно заплатить".

Модель, писательница и стилист Каролин де Мегре, которую многие называют воплощением стиля настоящей парижанки, написала: "Париж плачет… Notre Dame Сердце Парижа с 1345 года, он видел все. Мои мысли с пожарными".

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй присоединилась к мольбам, описав церковь так: "Я знаю, что это вдохновленное представление о божественности. Я знаю, что это благословенное место - созданная человеком интерпретация того, что является таинственным, непознаваемым и неопределимым, и хотя от пожара слезы на глазах, я знаю, что даже пламя не может уменьшить ее святости.Тем не менее, не она. Пожалуйста. Не она".

Высказываются и российские знаменитости. Телеведущая Наиля Аскер-Заде пишет: "В соборе Парижской Богоматери хранится удивительная вещь — терновый венец Христа. Эта великая святыня является ещё и памятником финансовому гению французского короля Людовика IX. До недавнего времени терновый венец выносили к верующим каждую первую пятницу месяца или каждую пятницу во время Великого поста.В толпе парижан, которые наблюдают за пожаром с острова Сен-Луи, верующие читают молитвы.Однако представители собора сообщают, что реликвии в безопасности: "все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает". Никаких подробностей больше нет. Но тот факт, что реликвии целы, является не меньшим знаком, чем сам пожар".

Ну а Ксения Собчак, сразу после поста с рекламой водки опубликовала в своем блоге фото собора с темными окнами и написала: "Этот снимок был сделан 29 января. В посте я еще жаловалась на экономию на подсветке и крыс. И, мол, Собянина на "них" не хватает. Сегодня Нотр Дама не стало. И, конечно, потом найдут реальную причину "возгорания", но я эту причину на самом деле давно знаю. Она глобальнее чем то, кто именно бросил спичку. Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие, каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы, налоги таковы ,что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным. И я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр ,который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд(явно не 36 часов в неделю) ,и победу Воли Человека над миром. Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед ,но я точно знаю, что шедевры не служат разуму ,который их недостоин".

Мимо такого мнения не смог пройти мимо Максим Галкин. Вот что он ответил Ксении: "Уж, прости не могу удержаться, чтоб не вставить свои пять копеек. Люди выходят на улицы с протестом, когда видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходят. Но большинство выходят не для того, чтобы громить. И ещё: преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии".